Археологи нашли древние «погребальные аллеи» в Саудовской Аравии

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Ученые нашли «погребальные аллеи» бронзового века в Саудовской Аравии. Историки оценивают возраст гробниц в 4500 лет.

Археологи из Университета Западной Австралии насчитали почти 18 тысяч гробниц, раскинувшихся на несколько сотен километров возле оазисов Аль-Ула и Хайбар. Историки отметили, что только 80 гробниц из всех были отобраны или раскопаны.

Исследования проводились с помощью спутниковой съемки, фотографий с вертолета и раскопок на земле — только так историкам удалось обнаружить и проанализировать «погребальные аллеи».

— Люди, которые живут в этих районах, знали о них тысячи лет. Но я думаю, что до тех пор, пока мы не получили спутниковые снимки, никто не знал, насколько они широко распространены, — рассказал доктор Мэтью Далтон из Школы гуманитарных наук изданию Daily Mail.

Эксперты рассказали, что гробницы выглядят как небольшие каменные кучи, но расположены в сложной форме и указывают на места, где захоронены либо отдельные люди, либо группы людей. В статье историки говорят, что аллеи похожи на круглые украшения с клиновидными подвесками. В статье такие гробницы называют «подвесными».

В захоронениях были найдены человеческие останки, но эксперты считают, что гробницы могли служить для каких-то древних ритуалов. Также эти аллеи могли выполнять функцию главной дорожной сети. Исследователям еще предстоит это выяснить.

Ранее в Москве археологи отреставрировали находки из старинного кабака на пересечении Сретенки и Пушкарева переулка. Всю отреставрированную кабацкую утварь пообещали передать в фонды музеев.