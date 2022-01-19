Дети нормально себя чувствуют: родственники рассказали о сыновьях Градского

Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Отец вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко опроверг слухи об инсценировке нападения и кражи денег у дочери, а также рассказал, как чувствуют себя ее сыновья от покойного артиста.

По его словам, семилетнего Александра и трехлетнего Ивана на момент ограбления в доме не было.

— Дети нормально себя чувствуют. Они были в стороне. Ничего не видели, — цитирует его Пятый канал.

До этого стало известно, что 17 января Марина Коташенко подверглась нападению, в ходе которого преступники, угрожая женщине пистолетом, забрали 100 миллионов рублей. Некоторые детали происшествия вызвали подозрение у полиции, из-за чего появились слухи о возможной инсценировке.

В полицию Коташенко обратилась только через семь часов после происшествия. Высказывалось предположение, что она намеренно дала время нападающим скрыться. Свой поступок вдова объяснила тем, что была в шоке.

После ограбления сама Марина Коташенко никак не комментирует ситуацию и воздерживается от общения с журналистами.

Ранее сестра Александра Градского Наталья заявила, что считает его брак с Коташенко недействительным. Она убеждена, что женщина насильно женила музыканта на себе, когда тот уже был тяжело болен.