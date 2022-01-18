«Это все подстава!»: сестра Градского сочла брак певца с Коташенко недействительным

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Сестра покойного Александра Градского Наталья считает его брак с Мариной Коташенко недействительным. Она убеждена, женщина насильно женила музыканта на себе, когда тот уже был тяжело болен.

— На месте Марины могла оказаться любая. Какие у нее таланты, что она сделала — я не знаю. Саша не говорил, что это его муза, что готов посвятить ей всю жизнь — это бред, — заявила Наталья.

По ее словам, никакой любви между Градским и Коташенко не было, а их брак и вовсе недействителен. Она также не верит в ограбление вдовы.

— Это все подстава! На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство… Для меня эта ситуация — позор, — рассказала сестра музыканта в эфире передачи «Прямой эфир».

Наталья утверждает, что Коташенко всегда была в тени известного мужа.

Марина Коташенко и Александр Градский заключили брак в 2021 году. Однако они проживали вместе с 2003 года. За это время у пары родилось двое сыновей.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного мужа.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни.