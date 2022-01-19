Концерт «Шопен. 24 этюда» пройдет в Соборной палате Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Известные пианисты Петр Аверин и Елена Дроздова 26 января приглашают жителей и гостей столицы в Соборную палату Москвы. Музыканты исполнят сложнейшее сочинение Фридерика Шопена — цикл «24 этюда».

Цикл «Двенадцать больших этюдов» посвящен другу Шопена — Ференцу Листу». В нем Шопен видел замечательного истолкователя своих произведений. Вторая тетрадь, датированная 1836 годом, посвящена Мари д'Агу.

Этюды Фридерика Шопена считаются одними из самых сложных и виртуозных циклов, написанных для фортепиано. Музыкальные произведения требуют от пианиста артистической виртуозности.

Участие в концерте по билетам, сообщает пресс-служба мероприятия.

XVI Детский фестиваль искусств «Январские вечера» с 23 по 30 января зовет горожан на концертные площадки города. Художественный руководитель форума — заслуженный деятель искусств России, директор МССМШ имени Гнесиных Михаил Хохлов.

Откроет фестиваль 23 января гала-концерт в Малом зале «Зарядья». В исполнении народной артистки России Юлии Рутберг, рок-вокалиста Саши Виста и оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова зрители услышат словацкую сказку «Двенадцать месяцев». Прозвучит музыка Чайковского, Дворжака, Шумана, Пьяццоллы, сопровождать которую будет сказочный видеоряд из нескольких сотен иллюстраций, созданных детьми-художниками.