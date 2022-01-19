Блинкен встретится с Лавровым без ответов на гарантии безопасности

Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым без письменных ответов на предложения по безопасности.

— На данным момент я не планирую представлять каких-либо документов, — рассказал дипломат.

Часть гарантий, как считает он, обречена на провал, в том числе закрытие дверей НАТО для новых членов. При этом Вашингтон готов обсуждать другие инициативы, которые будут способствовать взаимной безопасности сторон, подчеркнул госсекретарь.

Выбор дальнейшего пути, заключающийся в эскалации или снижении напряженности, остается за Москвой, подчеркнул он. Предстоящая встреча с Лавровым свидетельствует о том, что путь дипломатии остается открытым, приводит слова Блинкена ТАСС.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.