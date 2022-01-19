Ученые выяснили, какое масло снижает риск смерти

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Ученые выяснили, что неожиданно положительный эффект на продолжительность жизни оказывает оливковое масло. Если заменить им майонез или маргарин, можно существенно улучшить свое здоровье. К такому выводу пришли ученые, изучив данные 90 тысяч участников других исследований. Об этом в среду, 19 января, сообщает Daily Express со ссылкой на «Американский журнал кардиологии».

Рацион участников исследований оценивали посредством опросов раз в четыре года. Ученые заметили, что участники, употреблявшие оливковое масло, проявляли большую физическую активность в старости. Это в основном люди из южной Европы или из Средиземноморья.

Как говорится в исследовании, употребляя в день более семи граммов оливкового масла — это чуть меньше половины столовой ложки, можно снизить риск смерти до 34 процентов.

Кроме того, оливковое масло способно предотвращать заболевания сердца, онкологию, нейродегенеративное расстройство и респираторные болезни, говорится в публикации.

До этого врач-диетолог Сьюзи Сойер назвала продукт, который способен увеличить продолжительность жизни. По ее словам, в бузине содержится большое количество антоциана, снижающего окислительный стресс в организме, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.