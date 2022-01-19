Автомобиль опрокинулся на внутренней стороне 41-го километра МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 41-го километра МКАД произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что автомобиль наехал на препятствие, из-за чего и опрокинулся. На месте аварии уже работают оперативные службы.

— Движение осуществляется по трем полосам из пяти, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

17 января водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.