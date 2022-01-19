«У Волочковой нет шансов»: Жорин высказался о скандале с артисткой в самолете

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Устроившая скандал на борту самолета Анастасия Волочковой не имеет никаких шансов выиграть дело против «Аэрофлота», если все же решит подать в суд. Такое мнение высказал известный российский адвокат Сергей Жорин.

Он отметил, что авиакомпания уже много лет придерживается политики контроля за соблюдением правил всеми пассажирами и исключений у здесь не бывает.

— В данном случае у Волочковой точно нет никаких шансов что-то доказать или кого-то наказать, потому что ситуация более чем очевидная. Авиакомпания «Аэрофлот» уже долгие годы проводит политику, направленную на соблюдение всеми пассажирами установленных правил и порядков. Для авиакомпании нет так называемых звездных пассажиров, которые могут не соблюдать те или иные правила. Есть большое количество случаев, когда авиакомпания давала понять таким людям, что пассажиры все равны, — рассказал адвокат в беседе с ФАН.

По мнению эксперта, «Аэрофлот» сможет достойно отреагировать на эту ситуацию и авиакомпания займет принципиальную позицию, если звезда все же решит обратиться в суд.

— Я уверен, что силами юридического департамента, а при необходимости компания может привлечь и сторонних специалистов, «Аэрофлот» сможет достойно отреагировать на возможный иск. А то, что Волочкова будет привлечена к ответственности, в этом никаких сомнений нет, — уверен адвокат.

Волочкова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео разговора со стюардом рейса, на котором она учинила скандал.

До этого в МВД сообщили, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения во время скандала на борту самолета, а после посадки она оскорбляла полицейских. На Волочкову составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Накануне видео конфликта балерины и ее бойфренда на борту лайнера появилось в Instagram одной из пассажирок. На кадрах видно, что Волочкова на протяжении долгого времени скандалит и ругается с бортпроводниками. По словам пассажиров, скандал продолжался час.