«Нужно отрубать руки»: Милонов осудил скандальный ролик ЦСКА про русских «Наташ»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Авторы ролика с презентации турецкого игрока ЦСКА про «Наташ» оскорбили русских женщин. Такое мнение в среду, 19 января, высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, подобное отношение к русским женщинам непозволительно.

— Ради какого-то игрока, пусть даже талантливого футболиста, унижать наших прекрасных девушек и женщин, называть их пренебрежительно, делать грязные намеки — это просто недостойно, — заявил Милонов.

Депутат также выразил надежду, что роликом заинтересуются правоохранительные органы и начнут проверку. О самих авторах скандального видео депутат выразился жестче, заявив, что им следует отрубить руки.

— Я думаю, за такие «креативы» нужно отрубать руки по старой турецкой традиции, а также выгонять вон из профессии, — передает его слова издание «Ридиус».

19 января ЦСКА объявил о переходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля». Это событие было освещено в официальном Instagram-аккаунте московского клуба. Там разместили короткий видеоролик, в котором было показано, как якобы происходили переговоры с игроком из Турции.

Согласно ролику, игрок будто бы долгое время игнорирует в мессенджере сообщения от ЦСКА о подписании контракта. Но тут же откликается в ответ на сообщение: «Это Россия, Юсуф. Тут много Наташ». В тот же момент Языджи отвечает: «Пять минут. Я уже в пути».

Пост вызвал негодование среди пользователей. В ЦСКА сообщили, что ответственные за публикацию были отстранены. Сам ролик уже удален.