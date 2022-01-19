Американский сенатор пообещал «расквасить» нос Путину в случае эскалации конфликта на Украине

Фото: Минобороны РФ

Американский сенатор Роджер Уикер призвал к агрессии против правительства России в случае обострения ситуации на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

— Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз (президенту РФ) Владимиру Путину расквасят нос, — заявил республиканец.

Роджер Уикер был в числе сенаторов, посетивших Украину. Он добавил, что РФ желает воссоздать «империю зла», передает РИА Новости.

В декабре 2021 года Уикер допустил применение ядерного оружия для сдерживания агрессии РФ. Российское посольство в Штатах назвало слова сенатора безответственными, так как 16 июня президенты России и США сделали совместные заявления о недопущении ядерной войны. Более того, в дипмисси намекнули на коммерческий интерес политика.

19 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за России и призвал население республики не паниковать.

Украина готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать, забирая банковские вклады.