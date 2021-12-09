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Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о применении ядерного оружия

Михаил Алимов

Политика
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о применении ядерного оружия
Фото: Минобороны РФ

Российское посольство в США назвало слова сенатора Роджера Уикера о применении ядерного оружия безответственными и намекнуло на коммерческий интерес политика. Отечественная дипмиссия опубликовала пост с официальным комментарием на своей странице в Facebook.

— Обратили внимание на ремарки сенатора-республиканца Р. Уикера телеканалу Fox News 7 декабря. Комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом, законодатель рекомендовал президенту США в случае обострения обстановки не исключать возможность военных действий, включая превентивное применение ядерного оружия против России, — говорится в записи на странице посольства.

Отмечается, что такие высказывания считаются безответственными. Потому что 16 июня президенты России и США сделали совместные заявления о недопущении ядерной войны, потому что в ней «не будет победителей».

В дипмиссии сообщили, что в представляемом сенаторе штате Миссисипи расположены отделения Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и General Atomics, представляющие ВПК Соединенных Штатов. Столь резкие заявления могут быть продиктованы коммерческим интересом военных корпораций.

— Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США, — резюмировали в посольстве.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

6 декабря в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что в случае якобы «вторжения» России на Украину США, скорее всего, окажут военную поддержку союзникам на восточном фланге НАТО.

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