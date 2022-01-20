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Почти 100 тысяч пассажиров в крещенскую ночь добрались к купелям в Подмосковье на автобусах

Георгий Соланович

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Почти 100 тысяч пассажиров в крещенскую ночь добрались к купелям в Подмосковье на автобусах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 100 тысяч пассажиров в Подмосковье воспользовались автобусами для того, чтобы добраться к храмам и купелям в крещенскую ночь. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— В крещенскую ночь автобусными маршрутами, проходящими рядом с храмами и купелями, воспользовались свыше 90 тысяч человек, из них 2,5 тысяч пассажиров проехали в автобусах Мострансавто, — уточнили в пресс-службе.

Самыми популярными маршрутами среди жителей Подмосковья стали №361 и №17, ими воспользовалось более 600 и 300 человек соответственно, передает агентство городских новостей «Москва».

Около двух тысяч сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) охраняли порядок в Москве во время празднования Крещения Господня. Накануне праздничных мероприятий инженерно-технические подразделения ОМОН Росгвардии обследовали объекты и прилегающие территории в районе проведения богослужений и крещенских купаний.

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