Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученик погиб в результате расстрела школьного автобуса в США

Георгий Соланович

Происшествия
Ученик погиб в результате расстрела школьного автобуса в США
Фото: pixabay.com/ru

Пятнадцатилетний ученик погиб в результате нападения неизвестных на школьный автобус в американском городе Питсбург. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

— Погибший в результате этой стрельбы скончался в больнице. Выехавшие на место подразделения обнаружили пятнадцатилетнего молодого человека, у которого было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе, — уточняется в сообщении.

Кроме ребенка пострадавших нет. Полиция на данный момент разыскивает подозреваемых, передает РИА Новости.

19 января один человек погиб в результате стрельбы в центре Ниццы. На место инцидента также направились полицейский спецназ и судебная полиция. Розыском мужчины занимаются правоохранители.

В сентябре 2021 года исправительный суд Парижа назначил рассмотрение по существу дело 32-летнего россиянина, который подозревается в стрельбе из пневматического ружья по прохожим на Елисейских полях. В период до заседания судьи также решили провести психиатрическую экспертизу обвиняемого.

Читайте также:
США ученик стрельба
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте