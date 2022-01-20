Парковка у ТПУ «Внуково» в Москве временно закроется

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Парковка со шлагбаумом у транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Внуково» временно прекратит свою работу из-за проведения реконструкции дороги. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Работа плоскостной парковки закрытого типа, расположенной у ТПУ «Внуково», временно приостановлена из-за реконструкции автомобильной дороги к платформе «Внуково», — уточнили в пресс-службе.

Как передает агентство городских новостей «Москва», паркинг начнет работать в обычном режиме после завершения работ.

Перехватывающая парковка появилась около станции столичного метрополитена «Марьино». Она рассчитана на 38 машин, из которых пять — для людей с ограниченными возможностями. Расположен новый паркинг у дома № 165 на Люблинской улице.

Там можно бесплатно оставить машину с 05:30 до 02:00 при условии пересадки на общественный транспорт — необходимо совершить не менее двух поездок на метро, МЦК и МЦД, первая из которых должна быть от станции «Марьино».