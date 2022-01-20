Депутат Мособлдумы выступил за увеличение штрафов для владельцев запрещенных к содержанию животных

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Необходимо увеличить сумму штрафа за содержание дома диких животных из запрещенного списка. Об этом в четверг, 20 января, заявил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

— Пока нет обязанности чипировать животных, вероятен вариант, когда человек может годами содержать дома животное, занесенное в перечень, но государственные органы об этом не узнают. Нельзя не отметить, что штраф за нарушение закона - 1 тысяча рублей - ничтожно мал, — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

По его словам, сумму штрафа необходимо увеличить до максимально возможной, которая составляет пять тысяч рублей.

При этом отследить живущее в городе животное сложно. Кроме того, согласно закону, приобретенные до 2020 года питомцы не подпадают под данный проект, поэтому владельцы во время проверок часто прибегают к махинациям и оформляют документы задним числом, а то и вовсе подделывают.

В 2019 году был принят закон, запрещающий держать в домашних условиях волков, медведей, тигров, львов, гиен, кобр, комодских варанов, скорпионов, тарантулов, каймановых черепах, пингвинов, сов, страусов и соколов. Исключение составляют те питомцы, которые были приобретены до 2020 года.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что закон об обязательной маркировке животных претерпит изменения: в него включат и домашних питомцев. Поправки к законопроекту будут внесены ко второму чтению. Бурматов уточнил, что это делается в связи с большим количеством поступивших ему сообщений от владельцев домашних питомцев.