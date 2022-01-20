Звезду TikTok задержали на Кубани по подозрению в убийстве

Фото: TikTok

В Краснодарском крае правоохранители задержали известного кубанского блогера и звезду TikTok Алексея Щетинина. В октябре 2021 года его объявили в федеральный розыск. Он подозревается в убийстве мужчины и нападении на сотрудников полиции.

В отношении Щетинина возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Убийство», «Разбой» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

О задержании Щетинина в четверг, 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дело звезды TikTok из Кубани Щетинина

Щетинин подозревается в убийстве, которое произошло в декабре 2020 года на территории станицы Ахтанизовской Темрюкского района. По версии следствия, он проник в дом, расположенный в Пионерском переулке, убил хозяина и похитил ювелирные украшения.

В апреле 2021 года злоумышленник почти попался в руки правоохранителей. Полицейские попросили его предъявить документы в одном из сел Анапы. В ответ на это беглец дважды выстрелил в сторону сотрудников полиции, ранив их.

По данным РЕН ТВ, Щетинин подозревается в убийстве 63-летнего мужчины, из дома которого он вынес драгоценностей примерно на 300 тысяч рублей. Жена блогера Анастасия заявила, что ее муж ушел из дома незадолго до прихода оперативников.

Теща Щетинина Юлия Филон является автором TikTok-канала, на который подписаны почти полмиллиона человека. Ролик, в котором она рассказывает, как идет пить пиво с «любимым зятем», пользуется особой популярностью в Сети.

Однако после сообщений о том, что ее зять находится в федеральном розыске, Филон заявила, что не собирается поддерживать ни свою дочь, ни ее мужа.