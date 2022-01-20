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Стало известно, каким специалистам в Москве предлагают высокие зарплаты

Ирина Игнатенко

Общество
Стало известно, каким специалистам в Москве предлагают высокие зарплаты
Фото: Pexels

Эксперты рассказали, какие высокооплачиваемые вакансии предлагают в столице.

Так, программист с опытом разработки приложений, пониманием криптографии, знаниями микросервисной архитектуры и NFT-технологий может получать заработную плату до 300 000 рублей в месяц. Чаще всего такие специалисты нужны для долгосрочных проектов.

Агентам по продаже элитной и коммерческой недвижимости в столичных компаниях предлагают зарплату от 150 до 350 тысяч рублей.

От 150 тысяч рублей начинаются заработные платы, которые предлагают компании руководителям отдела по подбору персонала. Такому сотруднику необходимы навыки в области аутсорсинга и аутстаффинга.

Варианты с заработной платой более 100 тысяч есть и на производстве. Например, 200 тысяч рублей в месяц предлагают конструктору-проектировщику в строительной компании. Такую же заработную плату может получать инженер-конструктор на автомобильном производстве, передает РИАМО.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин рассказал, какие профессии будут самыми востребованными в наступившем году.

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