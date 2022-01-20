Около 200 ювелирных изделий представят на выставке «Рукотворная связь времен» в Историческом музее

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 200 современных и исторических ювелирных украшений будут представлены на выставке «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». Ее проводят Исторический музей совместно с Гохраном России. Об этом в четверг, 20 января, сообщил руководитель Гохрана России Андрей Юрин.

— Никогда ничего подобного в РФ не проводилось, никогда так долго современные ювелиры не имели возможности ознакомить со своим творчеством тех, кто этого желает. Общее количество экспонатов — порядка 200, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что около двух третей украшений изготовлены современными мастерами. Оставшаяся треть связана с историческим наследием.

По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, в период проведения выставки будут предприняты дополнительные меры предосторожности в соответствии с правилами и требованиями Гохрана России.

По субботам и воскресеньям запланированы дополнительные встречи и лекции с ювелирами. Выставка будет работать с 16 февраля по 16 апреля 2022 года.

До этого сообщалось, что Музей Победы 25 января, в День российского студенчества, приглашает учащихся дневных и вечерних отделений высших и средних специальных учебных заведений бесплатно посетить свои экспозиции.

Ребята смогут принять участие в праздничной программе. Так, по предварительной записи можно попасть на экскурсию по экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченной к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и посвященной памяти защитников города.