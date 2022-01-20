Кремль: Угрозы Запада в адрес РФ могут подтолкнуть Киев на применение силы в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Заявления Запада и США с угрозами в адрес России не помогут разрядить ситуацию в Европе и могут поселить в головах украинских властей «ошибочные надежды» на то, что конфликт в Донбассе можно решить с применением силы. Об этом в четверг, 20 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Они (заявления — прим. «ВМ») могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока, — цитирует представителя Кремля RT.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.