Онкоцентр для военных откроют на базе госпиталя имени Бурденко в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Для оказания помощи больным онкологией военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств на базе военного госпиталя имени Бурденко в Москве создадут онкологический центр. Об этом в четверг, 20 января, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

— Во исполнение поручения президента Российской Федерации на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко осуществляется создание единого онкологического центра в интересах министерств и ведомств силового блока, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что это позволит обеспечить солдат и правоохранителей необходимой медицинской помощью при онкологии.

— Это более 20 тысяч амбулаторных посещений в год и до пяти тысяч госпитализаций, — рассказал Иванов.

В декабре замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что люди, перенесшие коронавирус, рискуют обнаружить у себя в дальнейшем раковые заболевания. По ее словам, переболевшие коронавирусом могут обнаружить у себя рак легких, либо онкологию в желудочно-кишечном тракте

Кроме того, российское правительство выделит 155 миллионов рублей на выплаты медикам за выявление у пациентов онкологических заболеваний. Отмечается, что такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.