«Надо просто жить»: Лукашенко перенес «омикрон» на ногах

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Александр Лукашенко переболел коронавирусом, на этот раз «омикрон»-штаммом. Об этом президент Белоруссии рассказал 20 января на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом.

По заверениям главы государства, он перенес болезнь на ногах и узнал об этом, только когда сделал тест.

— Мы замечаем, что этот «омикрон» — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим «омикроном» — переболел, — рассказал Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

Первый раз президент Белоруссии бессимптомно переболел COVID-19 в июле 2020 года и перенес его также на ногах.

По мнению Лукашенко, Россия взяла правильный курс в вопросах борьбы с пандемией и лечения людей — в основном перешла на амбулаторное лечение.

— С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди с сердечно-сосудистыми. И сахарный диабет, и онкология, и астма — такие болезни. Конечно, надо поберечься. Но особо переживать не надо. Надо просто жить, — пояснил Александр Лукашенко.

В Москве можно заранее подать онлайн-заявку на экспресс-тест на коронавирус, так как количество прошедших тестирование людей с начала 2021 года увеличилось в два раза, о чем заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.