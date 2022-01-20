Мишустин заявил о важности подготовки мест для лечения пациентов с COVID-19

Фото: Правительство РФ

В России необходимо подготовить достаточное количество мест и специалистов для лечения пациентов с коронавирусом, а также обеспечить таких граждан лечением на качественном уровне. Об этом в четверг, 20 января, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, в настоящее время необходимо поддерживать отечественных врачей, которые ежедневно борются за жизнь россиян.

Мишустин добавил, что если штамм коронавируса «омикрон» действительно протекает в достаточно легкой форме и при этом быстро распространяется, «то не количество заболевших будет важно, а именно готовность первичного звена нашего здравоохранения, врачей принять эту мутацию», передает РИА Новости.

За последний день в 85 регионах России выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать столица. За последний день в городе выявили 11 557 случаев заражения COVID-19. За прошедшие 24 часа в РФ от коронавируса скончались 684 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром медиков в России за день полностью поправились 24 478 пациентов.