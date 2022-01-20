Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мишустин заявил о важности подготовки мест для лечения пациентов с COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мишустин заявил о важности подготовки мест для лечения пациентов с COVID-19
Фото: Правительство РФ

В России необходимо подготовить достаточное количество мест и специалистов для лечения пациентов с коронавирусом, а также обеспечить таких граждан лечением на качественном уровне. Об этом в четверг, 20 января, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, в настоящее время необходимо поддерживать отечественных врачей, которые ежедневно борются за жизнь россиян.

Мишустин добавил, что если штамм коронавируса «омикрон» действительно протекает в достаточно легкой форме и при этом быстро распространяется, «то не количество заболевших будет важно, а именно готовность первичного звена нашего здравоохранения, врачей принять эту мутацию», передает РИА Новости.

За последний день в 85 регионах России выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По количеству инфицированных в стране продолжает лидировать столица. За последний день в городе выявили 11 557 случаев заражения COVID-19. За прошедшие 24 часа в РФ от коронавируса скончались 684 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром медиков в России за день полностью поправились 24 478 пациентов.

Читайте также:
Россия Михаил Мишустин Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте