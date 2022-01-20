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Суд арестовал главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Кравченко до 18 марта

Илья Ашуров

Происшествия
Суд арестовал главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Кравченко до 18 марта
Фото: Пресненский суд

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 18 марта главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко по делу о коррупции и превышении полномочий. Об этом в четверг, 20 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

— Суд арестовал А. Кравченко до 18 марта, — заключил собеседник «ВМ».

До этого в разговоре с «ВМ» член столичной ОНК Ева Меркачева заявила, что задержание Кравченко «стало шоком». По ее словам, Кравченко – «лучший начальник для больницы СИЗО».

Она также подчеркнула, что выдвинутые ему обвинения абсурдны, так как он «никого освобождать не мог и отправлял в больницу действительно тяжелобольных заключенных».

Дело Кравченко

19 января в СК сообщили, что Кравченко предъявили обвинения по статьям «Получение взятки за незаконные действия» и «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год врач получал деньги от следственно-арестованных и осужденных.

За это он организовывал медицинские освидетельствования, якобы подтверждавшие у них тяжелые заболевания. Эти фальсифицированные заключения служили основанием для того, чтобы арестованных освобождали от наказания и содержания под стражей.

На данный момент известно о восьми лицах, освобожденных подобным образом.

В четверг, 20 января, следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

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