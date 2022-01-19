В ОНК раскрыли детали дела главврача больницы «Матросской тишины»

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Задержание главного врача больницы московского СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко стало шоком. Об этом «Вечерней Москве» заявила член столичной ОНК Ева Меркачева в среду, 19 января.

— Для нас это стало шоком, если кого-то задерживать, то только не его. Это лучший начальник для больницы СИЗО, — считает правозащитник.

По ее словам, для задержанного это была духовная служба.

Кравченко, по данным Меркачевой, обвиняют в превышении должностных полномочий.

— Якобы он отправлял в больницу № 20 за деньги и тем самым освобождал людей. Но это абсурд: он никого освобождать не мог. Он отправлял в больницу действительно тяжелобольных заключенных, — отмечает Меркачева.

По ее словам, врачи и до этого боялись отправлять заключенных в гражданскую больницу из-за подозрений со стороны следствия.

— Важно понимать, что врачи и так боялись это делать (отправлять в гражданскую больницу заключенных — прим. «ВМ»), так как следствие сразу скажет: «Ах, он сделал это за деньги». Теперь после этого (задержания Кравченко — прим. «ВМ») вообще никого не будут отправлять в больницу, — заключила член ОНК.

Дело Кравченко

19 января в СК сообщили, что Кравченко предъявили обвинения по статьям «Получение взятки за незаконные действия» и «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год врач получал деньги от следственно-арестованных и осужденных.

За это он организовывал медицинские освидетельствования, якобы подтверждавшие у них тяжелые заболевания. Эти фальсифицированные заключения служили основанием для того, чтобы арестованных освобождали от наказания и содержания под стражей.

На данный момент известно о восьми лицах, освобожденных подобным образом.

В четверг, 20 января, следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.