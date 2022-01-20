«Нужна была как бренд»: мать Бузовой обвинила Даву в пиаре за счет романа с дочерью

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Любовные отношения российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой с блогером Давой скандально завершились год назад. Сразу после разлада артистка обвинила экс-возлюбленного в постоянных изменах и избиениях. Постепенно звездную ссору перестали обсуждать в Сети, однако мать Бузовой вновь решила подогреть интерес к этой теме. Она заявила, что никогда не одобряла выбор дочери.

Так, Ирина Александровна обвинила несостоявшегося зятя в пиаре за счет романа с певицей.

— Этому человеку нужна была Ольга Бузова как бренд, а не как просто Оля. Он хотел раскрутиться. И он изначально был провальным типажом. Мальчики, которые в таком возрасте на груди у мамы, — с ними все понятно. Оля должна быть одна, единственная и любимая женщина в отношениях. В общем, у нее все по прежнему сценарию, — заявила она.

Ирина Александровна призналась, что расставание с Давой Бузова перенесла гораздо легче, чем предыдущее — с футболистом Тарасовым. Мать в сложный период находилась рядом с ней и рекомендовала не закрываться от мира и продолжать верить людям.

— Но я не советовала ей возить блогера на Мальдивы и в Куршевель за свой счет. Именно так и было. Тем не менее для нее, если ты любишь, то автоматически доверяешь, ты открыта полностью. Она делает от души и по полной программе, — цитирует ее издание StarHit.

До этого стало известно, что Ольга Бузова не пригласила родную сестру на празднование дня рождения в Сочи.