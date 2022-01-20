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«Молдовагаз» обязали погасить долг перед Газпромом до конца дня

Иван Юминов

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«Молдовагаз» обязали погасить долг перед Газпромом до конца дня
Фото: unsplash

Комиссия по ЧП в энергетике Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить долг перед Газпромом. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского правительства в четверг, 20 января.

— «Молдовагаз» обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года Газпрому 50 процентов стоимости объема природного газа за январь, — говорится в сообщении.

Организации, по данным кабмина, не хватает около 25 миллионов долларов для расчета за топливо, потребленное в период с 1 по 15 января. Власти намерены предоставить предприятию отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость на зимний период, а также выделить компании в аванс средства, предусмотренные для компенсации населению подорожания газа, отмечает ТАСС.

19 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация между Газпромом и «Молдовагазом» по поставкам топлива является исключительно коммерческой, потому как газ не могут поставлять бесплатно. По его словам, российская компания имеет обязательства с покупателями газа, которые заключены на уровне контракта.

В тот же день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала, что Газпром сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок топлива, если Молдавия не предоставит очередной платеж за энергоресурс до 20 января.

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