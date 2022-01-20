Психолог рассказал, как распознать неизбежность развода

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Многие пары сталкиваются с трудностями в отношениях. Если вовремя не распознать назревающие проблемы и не решить их, остается только развод. Психолог Александр Шахов рассказал, как попытаться спасти отношения и как понять, что развод уже неизбежен.

По его словам, одним из первых признаков является прекращение общения между супругами. Ведь самое важное в отношениях — уметь обсуждать общие проблемы. Если супруги просто не разговаривают друг с другом, их отношения зашли в тупик. Психолог подчеркнул, что молчание не всегда означает равнодушие. Партнер может подумать, что пора подавать на развод и ожидать действий со стороны второй половинки.

Избежать развода в такой ситуации можно, если стараться не молчать даже во время ссор. Прямо высказать свои претензии психолог считает лучшим выходом из ситуации, чем замкнуться в себе. Способность найти в себе силы поговорить друг с другом — признак еще не остывших чувств.

Неоправданные ожидания от брака также будут заметным фактором приближающегося развода. Человек может понять, что его не устраивает ни его супруг, ни их совместная жизнь. Чтобы исправить проблему, Шахов рекомендует обдумать свои претензии и составить список. Расставив все точки над «i», можно решить, стоит ли брак усилий или же нет.

Все люди разные, а психология мужчин и женщин отличается кардинально. Это может привести к недопониманию друг друга. Разные мотивы, цели и взгляды на жизнь, непонимание этого в своей второй половинке также может говорить о приближении окончания брака. Психолог рекомендует попытаться приспособиться к психологии партнера и понять ее хотя бы на базовом уровне. Если проблем меньше не становится — стоит поговорить о разводе.

Еще один способ подвести брак к разрушению — переносить обиды из своего прошлого на партнера. Так, женщины чаще всего переносят обиды на отца из детства во взрослую жизнь, а внутренний мир мужчин испытывают тягость из-за обид на своих матерей. С такими проблемами, утверждает Шахов, следует обратиться к профессиональному психологу. Он поможет понять, являются ли обиды в паре такими «переносами», передает Пятый канал.

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