Черноусов взял золото в стрельбе из пистолета на этапе Гран-при в Хорватии

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Россиянин Артем Черноусов завоевал золото на этапе Гран-при Международной федерации спортивной стрельбы, который проходит в хорватской Осиеке.

Спортсмен превзошел азербайджанца Руслана Лунева в финале по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции десять метров. При этом в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции десять метров у женщин россиянка Виталина Бацарашкина взяла бронзу.

17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной России, которая будет представлять страну на предстоящей Олимпиаде в Пекине. По его словам, в состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, а также Максим Цветков.

Запасными в мужской сетке соревнований оказались Александр Поварницын и Антон Бабиков. В составе женской сборной в Пекин отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасными среди женщин стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.