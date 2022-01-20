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Ребенок пострадал в результате ДТП в центре Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Ребенок пострадал в результате ДТП в центре Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, 3-й Крутицкий переулок Карта всех событий

Ребенок пострадал в результате ДТП, которое произошло в 3-м Крутицком переулке в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации источника «ВМ», автомобиль совершил наезд на ребенка. Тот получил легкие травмы.

Также в СМИ сообщается, что в результате ДТП пострадали двое детей, а сама авария произошла из-за столкновения двух автомобилей.

До этого сообщалось, что на востоке столицы произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса, в результате которого пострадали два человека. В столичном дептрансе уточнили, что ДТП произошло в 9:35 утра в районе дома 14, корпус 3, на улице Сталеваров.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.

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