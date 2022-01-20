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Прокуратура взяла на контроль инцидент с наездом на ребенка в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Прокуратура взяла на контроль инцидент с наездом на ребенка в Москве
Фото: АГН Москва
3-й Крутицкий переулок, Москва, Россия Карта всех событий

Ребенок попал в больницу в результате ДТП в столице. Он переходил дорогу в неположенном месте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 20 января.

— Ребенок 2017 года рождения пострадал в результате ДТП в 3-м Крутицком переулке. По предварительной информации, женщина с тремя детьми переходили проезжую часть в неположенном месте, — рассказала представитель ведомства.

Пострадавшего, как уточнила она, доставили в больницу. Прокуратура ЦАО взяла на контроль установление обстоятельств и принятие решений по факту инцидента, заключила Нефедова.

20 января в МВД сообщили, что также проводят проверку по факту наезда автомобиля на ребенка.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.

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