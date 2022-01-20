Байден обозначил последствия эскалации конфликта на Украине

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Россия заплатит высокую цену в случае вторжения на Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден в четверг, 20 января.

— Я абсолютно четко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной — это будет вторжением. На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил президенту Путину, — рассказал глава государства.

Любое перемещение российских войск на Украину будет рассматриваться как вторжение, подчеркнул он. Москву будут ждать тяжелые последствия и в случае применения невоенных мер против Киева, приводит слова Байдена Reuters.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».