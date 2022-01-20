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Московский зоопарк показал видео с дразнящими росомаху воронами

Иван Юминов

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Московский зоопарк показал видео с дразнящими росомаху воронами
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московский зоопарк опубликовал в Instagram видео о том, как вороны дразнят росомаху по кличке Крендель.

— Иногда кажется, что вороны специально дразнят нашего Кренделя. Вот бесстрашные создания! — говорится в сообщении.

При этом они являются очень умными птицами, уточнили в зоосаде. Возможно, так они отвлекают внимание Кренделя — пока одна дразнит росомаху, вторая утаскивает его кусок мяса, предположили в зоопарке.

12 января широкой публике впервые показали двух близнецов-панд в зоопарке Токио. Из-за роста числа заражений коронавирусом зоопарк Уэно, где впервые за 140-летнюю историю родились близнецы панд, закрывается.

Но розыгрыш права посмотреть на малышей проводился еще в декабре, когда эпидемиологическая ситуация в Японии была лучше. Панды были представлены публике в течение трех дней, увидеть их смогли по тысяче человек в день.

Близнецы родились 23 июня. Брат и сестра путем всенародного конкурса и консультаций с Китаем получили имена Сяосяо (для мальчика) и Лэйлэй (для девочки).

Малыши уже весят больше 14 килограммов, они родились у большой панды Синсин. Считается, что панды не уделяют внимания сразу двум детенышам при рождении близнецов, поэтому одного из них забрали в бокс для новорожденных.

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