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Почти 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Юлия Курганова

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Почти 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и шестнадцать отменили. А в аэропорту Внуково задержаны тринадцать рейсов и семь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Более 25 миллионов пассажиров воспользовались аэропортом Домодедово в 2021 году. Пассажиропоток столичного аэропорта Домодедово составил порядка 25,7 миллиона человек в прошлом году. Уточняется, что за указанный период было выполнено свыше 175 тысяч взлетно-посадочных мероприятий.

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с 30 декабря 2021 года терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

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