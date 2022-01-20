Почти 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и шестнадцать отменили. А в аэропорту Внуково задержаны тринадцать рейсов и семь отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Более 25 миллионов пассажиров воспользовались аэропортом Домодедово в 2021 году. Пассажиропоток столичного аэропорта Домодедово составил порядка 25,7 миллиона человек в прошлом году. Уточняется, что за указанный период было выполнено свыше 175 тысяч взлетно-посадочных мероприятий.

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что с 30 декабря 2021 года терминал F данного международного аэроузла будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.