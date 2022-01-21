Москвичам рассказали, как сотрудники центров госуслуг помогают городу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники центров госуслуг в столице не только консультируют граждан по важным вопросом и занимаются документооборотом, но и работают в городских проектах, помогают в центрах вакцинации и отвечают на звонки по горячей линии по вопросам коронавируса.

Они готовы выслушать по телефону +7 495 870-45-09 ежедневно с 08:00 до 21:00.

— Ежедневно каждый оператор обрабатывает почти 200 звонков. Все зависит от развития ситуации с заболеваемостью и введения ограничений. Это может быть 150 обращений в день и больше. У каждого оператора есть порог — до 300 звонков в день. В праздничные дни и выходные звонков меньше, — рассказала оператор горячей линии Екатерина Вангородская.

По другому телефону +7 495 870-45-09 операторы принимают заявки на адресную социальную помощь для пожилых москвичей.

Сотрудники МФЦ помогают в столичных центрах вакцинации. Как они отмечают, самое сложное в их работе там — контроль масочного режима. По словам сотрудника Олега Шакина, им очень приятно помогать людям и получать в ответ радостные эмоции.

В обновленных поликлиниках также можно встретить дружелюбных администраторов — сотрудников центров госуслуг, работающих там в рамках проекта «Мой администратор». Еще одним важным аспектом их работы стал проект «Персональный помощник». Специалисты дистанционно консультируют людей с подозрением на онкологию

— Самое главное — это не дать пациенту почувствовать себя растерянным и забытым. В том момент, когда его направляют к врачу-онкологу, мы звоним, чтобы рассказать о дальнейших шагах. Кроме того, для людей с таким диагнозом важны положительные эмоции, поддержка близких и окружающих, — рассказала сотрудник МФЦ Алена Хрулева.

Пациенты в ответ благодарят и очень скучают по своим помощникам, если те вдруг уходят на больничный или не могут дальше их консультировать, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Свиблово отремонтируют центр госуслуг «Мои документы». Он находится в доме № 8 в Игарском проезде. На время проведения работ посетителей будут принимать в МФЦ Бабушкинского района, расположенного в первом корпусе дома № 1 на улице Летчика Бабушкина.