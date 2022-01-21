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Пострадавшие от пандемии столичные отрасли увеличили оборот почти на 63 процента

Михаил Алимов

Город
Пострадавшие от пандемии столичные отрасли увеличили оборот почти на 63 процента
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице за 2021 год предприятия наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей увеличили оборот почти на 63 процента по сравнению с 2020 годом. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Максимальный оборот пострадавших отраслей в прошлом году пришелся на четвертый квартал — почти 1,5 триллиона рублей. В октябре и ноябре, несмотря на 11 нерабочих дней, их ежемесячная выручка составляла около 460 миллиардов рублей — всего на семь процентов ниже, чем в сентябре. В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 миллиардов рублей, на 25 процентов превысив уровень ноября, — рассказал он.

Оборот предприятий обгоняет и допандемийный уровень. Во втором полугодии 2021 он был на 43 процента выше, чем в 2019 году.

По словам руководителя столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, наибольший рост оборота показал гостиничный бизнес — он составил 80 миллиардов рублей, что на 94 процента выше результатов прошлого года. СМИ и полиграфия увеличила оборот на 60 процентов — до 45,1 миллиарда рублей. Сфера бытовых услуг показала рост выручки на 57 процентов — до 110,3 миллиарда рублей, пострадавшие секторы торговли — на 54 процента, то есть до 2,7 миллиарда рублей, стоматология — на 50 процентов, до 54,2 миллиарда рублей. Обороты предприятий общественного питания выросли на 44 процента — до 383 миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что оборот столичных предприятий сфер торговли и услуг за 2021 год достиг отметки в 14,7 триллиона рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в 2020 году.

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