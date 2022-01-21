Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский мясопереработчик получил от города заем на развитие экспорта продукции

Михаил Алимов

Город
Московский мясопереработчик получил от города заем на развитие экспорта продукции
Фото: pixabay.com

Российская компания «Дымов» получила у властей Москвы заем на развитие экспортной деятельности в размере 200 миллионов рублей. Средства под два процента годовых предоставил Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом в пятницу, 21 января, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— Производитель колбасных изделий получил деньги в рамках продукта «Экспорт АПК», разработанного специально для компаний агропромышленного комплекса, ориентированных на запуск или развитие внешнеторговой деятельности. Помимо займа, в течение следующих пяти лет компания планирует вложить в развитие экспорта не менее 86 миллионов рублей. Усиление этого направления позволит создать на производстве новые рабочие места, расширить выпуск продукции и увеличить выручку предприятия, — рассказал он.

Еще один производитель колбасных изделий и продуктов из мяса — «Царицыно» — в рамках этой же программы получил заем от фонда на развитие экспорта. Сумма также составила 200 миллионов рублей. В 2020 году компания попросила еще 100 миллионов рублей на закупку сырья и материалов.

Также займы получил разработчик и производитель промышленного оборудования и специальных огнеупоров — научно-технический центр «Бакор».

Накануне сообщалось, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России по итогам прошлого года вырос на 36 процентов — до более чем 191 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты оценки аналитиков Российского экспортного центра (РЭЦ).

По данным экспертов, в период с января по ноябрь 2021 года ННЭ России составил 170,5 миллиарда долларов. При этом результаты целого года (191 миллиард) являются историческим рекордом.

Читайте также:
Бизнес Экспорт Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте