Московский мясопереработчик получил от города заем на развитие экспорта продукции

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Российская компания «Дымов» получила у властей Москвы заем на развитие экспортной деятельности в размере 200 миллионов рублей. Средства под два процента годовых предоставил Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом в пятницу, 21 января, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— Производитель колбасных изделий получил деньги в рамках продукта «Экспорт АПК», разработанного специально для компаний агропромышленного комплекса, ориентированных на запуск или развитие внешнеторговой деятельности. Помимо займа, в течение следующих пяти лет компания планирует вложить в развитие экспорта не менее 86 миллионов рублей. Усиление этого направления позволит создать на производстве новые рабочие места, расширить выпуск продукции и увеличить выручку предприятия, — рассказал он.

Еще один производитель колбасных изделий и продуктов из мяса — «Царицыно» — в рамках этой же программы получил заем от фонда на развитие экспорта. Сумма также составила 200 миллионов рублей. В 2020 году компания попросила еще 100 миллионов рублей на закупку сырья и материалов.

Также займы получил разработчик и производитель промышленного оборудования и специальных огнеупоров — научно-технический центр «Бакор».

Накануне сообщалось, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России по итогам прошлого года вырос на 36 процентов — до более чем 191 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты оценки аналитиков Российского экспортного центра (РЭЦ).

По данным экспертов, в период с января по ноябрь 2021 года ННЭ России составил 170,5 миллиарда долларов. При этом результаты целого года (191 миллиард) являются историческим рекордом.