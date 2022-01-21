Врач рассказал о важности сна до и после вакцинации от COVID-19

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До и после вакцинации от коронавируса пациентам стоит отоспаться, чтобы получить хорошую реакцию иммунитета. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов.

— Если человек недосыпает или плохо спит, то на прививку иммунный ответ будет существенно хуже, чем у группы людей, которые хорошо спят, — пояснил специалист.

Он также рассказал, что здоровый сон имеет огромную важность для нормальной работы иммунной системы в целом.

Так, например, в ночное время начинается активное уничтожение раковых клеток, а части мозга, отвечающие за взаимодействие с окружающим миром, налаживают работу организма.

Бузунов уточнил, что для каждого человека существует своя норма продолжительности сна — некоторым хватает шести часов, а другим — 10, передает агентство городских новостей «Москва»

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