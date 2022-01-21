Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал о важности сна до и после вакцинации от COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач рассказал о важности сна до и после вакцинации от COVID-19
Фото: Pexels

До и после вакцинации от коронавируса пациентам стоит отоспаться, чтобы получить хорошую реакцию иммунитета. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов.

— Если человек недосыпает или плохо спит, то на прививку иммунный ответ будет существенно хуже, чем у группы людей, которые хорошо спят, — пояснил специалист.

Он также рассказал, что здоровый сон имеет огромную важность для нормальной работы иммунной системы в целом.

Так, например, в ночное время начинается активное уничтожение раковых клеток, а части мозга, отвечающие за взаимодействие с окружающим миром, налаживают работу организма.

Бузунов уточнил, что для каждого человека существует своя норма продолжительности сна — некоторым хватает шести часов, а другим — 10, передает агентство городских новостей «Москва»

Недавно врач-психиатр Олег Осичкин рассказал о влиянии коронавируса на нервную систему. По его словам, постковидные осложнения в психической сфере возникают в 75–80 процентах случаев, причем независимо от пола, возраста и уровня интеллекта человека..

Читайте также:
Здоровье Вакцинация хороший сон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте