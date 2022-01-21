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Фитнес-тренер дала советы офисным работникам

Ирина Игнатенко

Общество
Фитнес-тренер дала советы офисным работникам
Фото: Pixabay

Создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни Дарья Кожевникова призвала россиян с сидячим образом жизни уделять спорту не менее получаса в день, больше ходить пешком и укреплять мышцы спины в течение рабочего дня.

— На мой взгляд, людям, которые ведут сидячий образ жизни, нужно уделять тренировкам от 35 минут в день, — отметила она в комментарии НСН.

После тренировок, по словам эксперта, у человека происходит огромный прилив энергии, больше концентрации, он может добиться больших результатов.

Эксперт добавила, что сидячий образ жизни может привести к серьезным проблемам со спиной, а также вызывает застой в тазобедренной области.

Для укрепления мышц спины, необходимо во время тренировок проработать все тело, так как позвоночник — это центр. Необходима суставная разминка – повращать в плечевом суставе, локтевом, сделать повороты головой. Очень важно укреплять мышцы спины и живота: даже сидя на стуле можно просто втягивать живот и расслаблять живот – это укрепит мышцы и не позволит сутулиться.

До этого нутрициолог перечислила ошибки, которые мешают похудеть.

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