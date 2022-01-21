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Доля госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизилась до 6,7 процента

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Доля госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизилась до 6,7 процента
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в столице доля госпитализаций снизилась до 6,7 процента. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в оперштабе Москвы.

— В городе выздоровели еще 2313 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся людей увеличилось до 1 917 946. Выявлено 15 987 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций на фоне роста заболеваемости за сутки снизилась до 6,7 процента, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

В столице зафиксировано 15 987 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Такое число заболевших — максимум с начала пандемии.

До этого инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине февраля. В столицу он придет немного раньше: в конце января — начале февраля. Говоря о числе выявляемых случаев заболевания, эксперт отметил, что заражений, вероятнее, больше, чем регистрируют. Это происходит из-за того, что «омикрон» у тех, кто болел COVID-19 или вакцинировался, вызывает легкие симптомы и люди просто не делают тест.

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