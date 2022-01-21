В Кремле рассказали о работе Путина в условиях пандемии коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в настоящее время чувствует себя хорошо. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент продолжает работать даже в условиях распространения штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

— Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности: и тестирование, и другие методы. Много встреч президент проводит. Рабочие встречи, которые носят непубличный характер, а их много в течение дня, он проводит на расстоянии нескольких метров от собеседника, тем не менее проходит очное общение, — пояснил представитель Кремля.

Песков также предположил, что послание президента Федеральному собранию могут перенести на несколько недель, если ситуация с пандемией станет хуже, передает РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь рассказал, что речи о локдауне в Москве из-за пандемии коронавируса не идет. Накопленный опыт в борьбе с болезнью позволяет его избежать.

До этого сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации в городе с новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», а также рассказал о работе системы московского здравоохранения в период обострения эпидемиологической обстановки.