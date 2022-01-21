Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 500 юных москвичей получили первый паспорт в торжественной обстановке за два года

Михаил Алимов

Город
Более 500 юных москвичей получили первый паспорт в торжественной обстановке за два года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице за два года более 500 юных горожан получили первые паспорта в торжественной обстановке. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

— Для юных жителей столицы, достигших 14 лет, в центрах госуслуг «Мои документы» доступен уникальный суперсервис — получение первого паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке. Более 500 горожан уже воспользовались такой возможностью с конца декабря 2019 года, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что такое мероприятие проходит каждый месяц — во флагманских офисах МФЦ и Дворце госуслуг на ВДНХ. Вместе с паспортом ребятам вручают Конституции РФ и памятные сувениры. Новых обладателей паспортов поздравляют представители отделов по вопросам миграции и центров «Мои документы», затем начинается неофициальная часть.

Во флагманских офисах гостям предлагают познакомиться с экспозицией выставки «Москва - с заботой об истории» во флагманах, а во Дворце госуслуг им предстоит экскурсия по первому в России музейно-выставочному комплексу истории государственной службы.

2 января «Вечерняя Москва» поговорила с начальником УВМ ГУ МВД России по столице Дмитрием Сергиенко. Он назвал факты о российском паспорте, которые мало известны.

Читайте также:
торжественное награждение Москва Паспорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Сергей Марков
Сергей Марков

Запугать нас не получится

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Все мнения
О проекте