Более 500 юных москвичей получили первый паспорт в торжественной обстановке за два года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице за два года более 500 юных горожан получили первые паспорта в торжественной обстановке. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

— Для юных жителей столицы, достигших 14 лет, в центрах госуслуг «Мои документы» доступен уникальный суперсервис — получение первого паспорта гражданина РФ в торжественной обстановке. Более 500 горожан уже воспользовались такой возможностью с конца декабря 2019 года, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что такое мероприятие проходит каждый месяц — во флагманских офисах МФЦ и Дворце госуслуг на ВДНХ. Вместе с паспортом ребятам вручают Конституции РФ и памятные сувениры. Новых обладателей паспортов поздравляют представители отделов по вопросам миграции и центров «Мои документы», затем начинается неофициальная часть.

Во флагманских офисах гостям предлагают познакомиться с экспозицией выставки «Москва - с заботой об истории» во флагманах, а во Дворце госуслуг им предстоит экскурсия по первому в России музейно-выставочному комплексу истории государственной службы.

2 января «Вечерняя Москва» поговорила с начальником УВМ ГУ МВД России по столице Дмитрием Сергиенко. Он назвал факты о российском паспорте, которые мало известны.