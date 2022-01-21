Экофестиваль «Земля — наш общий дом» пройдет в Москве с 24 по 28 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В честь Дня студента Мосприрода проведет студенческий экофестиваль «Земля — наш общий дом». С 24 по 28 января все желающие смогут посетить больше 20 занятий в режиме онлайн и офлайн.

Подобные экологические мероприятия происходят не первый раз, ежегодно Мосприрода присоединяется к празднованию Дня студента, который отмечается 25 января.

В программу мероприятия включены экоигры, лекции и тренинги. Участники смогут пройти квест «Такая прекрасная планета», услышать лекцию «Чем плохи салюты?» и поучаствовать в орнитологической видеовстрече «О дятле не простом, а белоспинном».

Мосприрода сотрудничает с вузами Москвы на постоянной основе. Со студентами проводятся специальные занятия, направленные на повышение их экологической грамотности.

— Студенты имеют возможность участвовать в деятельности экологов в качестве волонтеров или проходить практику под руководством специалистов. В 2021 году Мосприрода заключила договоры на прохождение практик около 50 студентов. Во время студенческих практик сотрудники экоцентров и природных территорий стараются подбирать для участников различные виды деятельности в зависимости от специфики их вуза, — сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В начале января в Москве провели «утиную перепись», в рамках которой специалисты и все желающие пересчитали оставшихся на зимовку водоплавающих и околоводных птиц в водоемах столицы.