Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» в Москве отменили из-за COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Фестиваль «Спортивная студенческая ночь» на ГУМ-катке в Москве отменен из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта в пятницу, 21 января.

— В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и повышением уровня заболеваемости новым штаммом коронавируса «Спортивная студенческая ночь» в Москве на ГУМ-катке отменяется, — говорится в сообщении.

Мероприятие должно было состояться 25 января, отмечает агентство городских новостей «Москва».

21 января в Москве зафиксировали 15 987 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Такое число заболевших — максимум с начала пандемии.

В больницу доставлены 1064 человека, что равно 6,7 процента заболевших. Количество смертельных случаев составило 72. К аппарату ИВЛ подключены 510 человек.

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За сутки столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2313 пациентов. Таким образом, общее число полностью выздоровевших от коронавируса увеличилось до 1 917 946 человек.

20 января сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в городе с новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», а также рассказал о мерах системы московского здравоохранения в период обострения эпидемиологической обстановки.

Также мэр столицы в ходе беседы с лидером государства подчеркнул, что пессимистические прогнозы на фоне распространения коронавируса не подтвердились. По словам Собянина, экономика города справляется с условиями пандемии COVID-19.