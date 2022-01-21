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Мишустин поручил перевести правительство на удаленную работу

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мишустин поручил перевести правительство на удаленную работу
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить перевод ряда ведомств на удаленный формат. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в пятницу, 21 января.

— Председатель правительства Михаил Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат. Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве, — говорится в сообщении.

Соответствующее решение Мишустина вступит в силу 21 января, отмечается в Telegram-канале правительства.

14 января глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.

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18 января Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.

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