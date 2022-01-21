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Порноактриса снялась обнаженной на фоне храма в Екатеринбурге

Илья Ашуров

Происшествия
Порноактриса снялась обнаженной на фоне храма в Екатеринбурге
Фото: Instagram / kisa_modelka

В Екатеринбурге порноактриса сфотографировалась обнаженной вместе со своей подругой на фоне православного храма. Таким образом девушка хотела расплатиться за проживание в отеле. Об этом сообщают СМИ в пятницу, 21 января.

По данным «КП», фотосъемка проходила в номере отеля RentHouse, окна которого выходят на храм Большой Златоуст. Эротическую фотографию девушка выложила на своей странице в соцсети Instagram. Подобная «пиар-акция» была частью сделки между моделью и администрацией отеля: в обмен ей предоставили 50-ти процентную скидку на проживание.

Однако публикация эротической фотографии на фоне храма возмутила интернет-пользователей и постояльцев отеля. Руководство гостиницы поспешило принести свои извинения.

— Мы получили сотни сообщений от гостей, чьи религиозные чувства были оскорблены данной публикацией. Мы незамедлительно отреагировали и уже составили «черный список» тех, кто может спровоцировать подобные ситуации. А значит, они никогда не станут гостями нашей сети, — написал основатель отеля Дмитрий Шабалкин.

Он также рассказал, что девушки проживали в его гостинице с 18 по 20 декабря.

Порноактриса снялась обнаженной на фоне храма в Екатеринбурге Фото: Instagram / dmitryshabalkin

Откровенная фотосессия у мечети

20 января в Сети появилось видео с девушкой, которая позирует в балаклаве и нижнем белье на фоне Московской соборной мечети вблизи Выползова переулка.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Фотографировавшая полуобнаженную модель девушка в беседе с «ВМ» рассказала подробности произошедшего и принесла свои извинения. Она подчеркнула, что не является организатором фотосессии и стала участником случайно.

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