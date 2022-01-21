Более тысячи нетрезвых водителей задержали в Москве с начала года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С начала года на дорогах Москвы задержали более тысячи водителей с признаками опьянения. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— По оперативным данным, с начала этого года мы выявили 1323 водителя, управлявших транспортом с признаками опьянения, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что 660 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а у 589 человек факт опьянения был установлен. Еще 74 автомобилиста попались на пьяной езде повторно и теперь им грозит уголовная ответственность.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 пострадали, в том числе 18 детей в возрасте до 16 лет. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.