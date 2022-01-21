Уровень иммунитета к COVID-19 составил 66,6 процента в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 66,6 процента в Москве. Об этом сообщили в оперштабе в пятницу, 21 января.

— По состоянию на 21 января коллективный иммунитет — 66,6 процента, — говорится в сообщении.

Полную вакцинацию от COVID-19 прошли 6 583 886 москвичей. Первым компонентом привились 6 948 074 человека, отмечается на сайте оперштаба.

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20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.

21 января в Москве зафиксировали 15 987 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Такое число заболевших — максимум с начала пандемии.

В больницу доставлены 1064 человека, что равно 6,7 процента заболевших. Количество смертельных случаев составило 72, при этом к аппарату ИВЛ подключены 510 человек.