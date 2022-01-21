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«Три раза привит»: экс-президент Польши Валенса заболел COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
«Три раза привит»: экс-президент Польши Валенса заболел COVID-19
Фото: Zuma\TASS

Бывший президент Польши Лех Валенса объявил, что заболел коронавирусом.

— Поверить не могу! Я три раза привит, — рассказал политик.

Врачи, как уточнил он, взяли у него три мазка и подтвердили диагноз. Валенса отметил в Facebook, что испытывает головную боль, а также не может согреться и почувствовать тело.

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

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20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.

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