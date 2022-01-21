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Более 1800 случаев штамма «омикрон» выявили в Москве

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Более 1800 случаев штамма «омикрон» выявили в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Роспотребнадзор выявил 1831 случай штамма коронавируса «омикрон» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 января.

— По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 21.01.2022 в Москве зарегистрирован 1831 случай заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», из них 1460 заболевших (79,7 процента) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 371 случай (20,3 процента) являются завозными и связаны с поездками в другие страны. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию — 15 процентов, ОАЭ — 10 процентов, Доминиканскую Республику и Египет — по восемь процентов, а также с поездками в ряд других стран, — говорится в сообщении.

Новым вариантом, по данным ведомства, в основном болеют люди от 40 до 65 лет, а также от 18 до 39 лет. Среди детей случаев инфицирования «омикроном» не выявили, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

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20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.

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