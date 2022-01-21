Интервалы движения поездов увеличены на Большой кольцевой линии метро

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На Большой кольцевой линии московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Большой кольцевой линии увеличены интервалы движения поездов в сторону станции «Савеловская» для проверки одного из поездов. Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении ведомства.

Позже в ведомстве добавили, что на БКЛ отсутствует движение поездов от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская». В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

До этого сообщалось, что новая перехватывающая парковка появилась около станции московского метро «Беломорская». Парковка № 9147 расположена по адресу улица Беломорская, дом 1. Там предусмотрено 88 парковочных мест, из них девять — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья.

20 января в Дептрансе Москвы сообщили, что система оплаты проезда по Face Pay не распознает человека, если более 40 процентов его лица будут изменены. По заявлению ведомства, сбить систему может, например, масштабная пластическая хирургия. Небольшие физические изменения не помешают работе Face Pay.

Однако, уточняют в пресс-службе, даже в таком случае продолжить пользоваться системой можно. Следует только обновить селфи в приложении «Метро Москвы» или «Московский транспорт».